Cuma hutbesi 19 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni

19 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Yüce dinimiz İslam'a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez." ifadelerine yer verildi. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ (19 KASIM 2021)

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz" olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesi Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak.

İşte cuma hutbesi tam metni;