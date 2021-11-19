Cuma hutbesi 19 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Cuma namazının özelliklerinden biri olan hutbenin bu haftaki konusunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan hutbe ile detaylar belli oldu. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 19 Kasım Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni...
19 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Yüce dinimiz İslam'a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez." ifadelerine yer verildi. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?
CUMA HUTBESİ (19 KASIM 2021)
Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz" olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesi Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak.
İşte cuma hutbesi tam metni;
ŞİDDET İNSAN ONURUYLA ASLA BAĞDAŞMAZ
Muhterem Müslümanlar!
Hicretin onuncu yılıydı. Resûl-i Ekrem (s.a.s) ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası Mekke'de buluşmuşlardı. Haccın rükünlerinden Arafat Vakfesi'ne durmuşlardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu mukaddes mekânda on binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm insanlığa önemli mesajlar verdiği Veda Hutbesi'ne şu sözlerle başladı: "Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir." Sevgili Peygamberimiz, bu uyarısından sonra sözlerine şöyle devam etti: "Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum: O, insanların canı ve malı hususunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir."
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam'a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. Şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olamaz.
Kıymetli Müslümanlar!
Maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadınlara yönelik şiddet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret olamaz.
Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir.
Değerli Müminler!
Dinimize göre asıl olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Allah'ın masum kıldığı cana kıymamak, zarar vermemektir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır: "…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur."
Şiddet ve merhametsizlik görüntülerinin sık sık ekranlara taşındığı günümüzde bize düşen, her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı ve tüm çevremizi elimizden ve dilimizden emin kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, normal gösteren, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın karşısında durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yana, gönül kırmanın dahi Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. Karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır.
Bu vesileyle şiddete maruz kalarak hayattan koparılan tüm kardeşlerime Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz, merhameti önce yüreklerimize sonra da tüm yeryüzüne hâkim kılmayı bizlere lütfeylesin.
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- Cuma hutbesi 19 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
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