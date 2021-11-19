Taksim’de milyonluk döviz bürosu soygunu! Büro sahibi hırsızı görünce şoke oldu

"BUNLAR AĞIR CEZA KAPSAMINA GİRMELİ"

Bu ve benzer suçları işleyenlerin gerekli cezaları almadığını düşündüğünü ifade eden Ataseven, "Böyle olaylar daha önce de başımıza geldi. Bu ülkedeki adalet sisteminin boşluğundan bahsetmek istiyorum. Bir insanlar bu olayı gerçekleştirdikten sonra sağda solda rahat rahat tekrar işe başlayabilirler. Çünkü bu durumun ağır bir suçu, yaptırımı yok. Bu ülkede iki tane baklava çalan çocuk ağır suçlar kapsamında cezai işlem görüyor ama bu işlerde böyle bir durum yok. Ricamız, bunların ağır ceza kapsamına girmeleri, büyük cezalar almalarıdır. Emniyetteki arkadaşlar sağ olsunlar bu havada, bu soğukta sahada koşturuyorlar, çalışıyorlar, araştırıyorlar ama şu ana kadar bir emare yok. Bu işlerde ağır cezalar gelirse bundan sonra böyle şeyler yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Bu ceza boşluğunda insanlar bunu rahatça yapabiliyor ve daha sonra başka yerlerde çalışabiliyor, nasılsa ceza yok bir şey yok diyerek hayatlarına devam edebiliyorlar. Ülkemizdeki bu hırsızlık, bu vurgun olaylarının biraz daha ağır suçlar kapsamına girmesini rica ediyoruz. Bu insanların elini kolunu sallayarak sağda solda dolaşmalarını istemiyoruz. Bizim canımız yandı, başkasının canı yansın istemiyoruz" diye konuştu.

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