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Kocaeli’nde 5 kişinin öldüğü okul servisi kazasında yeni gelişme: Müdür açığa alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Kocaeli’nde 5 kişinin öldüğü okul servisi kazasında yeni gelişme: Müdür açığa alındı

Kocaeli’de,  9 Kasım tarihinde meydana gelen servis kazasında dördü öğrenci beş kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Okul servisi midibüsü kazasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde okul müdürü Z.A.Y. açığa alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde, 9 Kasım tarihinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir hakimiyetindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye fırladı.

5 ÖLÜ

Birsen Giriş kaza yerinde; öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından servis midibüsünün, ilgili yönetmeliğe göre, en fazla 15 yaşında olması gerekirken 2004 model olduğu ve sürücü Mehmet Özdemir'in de SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

Kazada yaralanan servis sürücüsünün tedavisi devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Öte yandan yürütülen idari soruşturma kapsamında ise Emlak Konut Anadolu Lisesi'nin müdürü Z.A.Y. açığa alındı. Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor.

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