Kocaeli’nde 5 kişinin öldüğü okul servisi kazasında yeni gelişme: Müdür açığa alındı

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından servis midibüsünün, ilgili yönetmeliğe göre, en fazla 15 yaşında olması gerekirken 2004 model olduğu ve sürücü Mehmet Özdemir'in de SRC belgesinin olmadığı ortaya çıktı.