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Bakırköy’de kaldırıma çıkan otomobil ağacı ikiye böldü! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Bakırköy’de kaldırıma çıkan otomobil ağacı ikiye böldü! O anlar kamerada

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki otomobile başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Ağaç ortadan ikiye bölünürken, kaza anı da anbean görüntülendi.

Kaza, geçen Salı günü 23.00 sularında, Bakırköy İncirli Caddesi'nde yaşandı.

AĞAÇ GÖVDESİNDEN KIRILDI

İddiaya göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobile, önce başka bir istikametten gelen otomobil çarptı.

Daha sonra çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi.

Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir işyerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyreden otomobile başka istikametten gelen aracın çarptığı görülüyor. Otomobil daha sonra kaldırımdaki direk ve ağaca çarparak duruyor.

Bakırköy’de otomobil kaldırımdaki ağacı ikiye böldü BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ AĞACI İKİYE BÖLDÜ
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