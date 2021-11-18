Bakırköy’de kaldırıma çıkan otomobil ağacı ikiye böldü! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, cadde üzerinde seyir halindeki otomobile başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Ağaç ortadan ikiye bölünürken, kaza anı da anbean görüntülendi.
Daha sonra çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi.
Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir işyerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyreden otomobile başka istikametten gelen aracın çarptığı görülüyor. Otomobil daha sonra kaldırımdaki direk ve ağaca çarparak duruyor.
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