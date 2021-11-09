09 Kasım 2021, Salı
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Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: 20 yaralı! A Haber olay yerinde
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu. Kaza Gebze Ankara Caddesi ile Fikri Altıokka Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. 20 kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi. A Haber ekipleri anında olay yerine gitti ve bölgeden son durumu aktardı. İşte tüm detaylar…