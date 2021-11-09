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Gebze'de öğrenci servisi dereye uçtu: 20 yaralı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 09.11.2021 15:15
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu. Kaza Gebze Ankara Caddesi ile Fikri Altıokka Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. 20 kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi yönlendirildi. A Haber ekipleri anında olay yerine gitti ve bölgeden son durumu aktardı. İşte tüm detaylar…
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