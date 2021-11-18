Çağlayan’da sokak ortasında dehşet! Önce tartıştığı genci öldürdü sonra kafasına sıktı
İstanbul Çağlayan’da bir kişi tartıştığı genci sokak ortasında tabancayla karnından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, bekçiler tarafından yakalanacağı sırada kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Olay, geçen hafta Çarşamba günü saat 23.45 sularında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı.
KARNINDA VURDU
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerinde karşılaşan Yusuf Çiçek (23) ve Selim Doğan (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Saldırgan Doğan kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralı Çiçek için ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç olay yerinde polis ekiplerine kendisini vuran şahsın Selim Doğan olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TAM YAKALANIRKEN KAFASINA SIKTI
Olayın ardından inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada semtte devriye gezen Çarşı ve Mahalle bekçileri, genci silahla vurarak öldüren Selim Doğan'ın sokakta olduğunu gördü. Bunun üzerine şahsı yakalamak için yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, silahını çıkartarak başına dayadı. O esnada kendisini öldürmemesi için ikna çalışmalarına başlayan bekçi T.K., saldırgan Doğan başına ateş edeceği esnada müdahale etmek istedi.
BEKÇİ YARALANDI
Silahın ateş almasıyla Doğan başından ağır şekilde yaralanırken, bekçi T.K. da elinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ağır yaralı Selim Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SABIKA DOSYALARI KABARIK
Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane polisi, öldürülen Yusuf Çiçek'in emniyette, "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarı madde kullanmak" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Genci öldüren Selim Doğan'ın ise, "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
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