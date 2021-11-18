Çağlayan’da sokak ortasında dehşet! Önce tartıştığı genci öldürdü sonra kafasına sıktı

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane polisi, öldürülen Yusuf Çiçek'in emniyette, "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarı madde kullanmak" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Genci öldüren Selim Doğan'ın ise, "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.