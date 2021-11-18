18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakırköy’de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

Bakırköy’de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 11:41
Bakırköy'de, cadde üzerinde seyreden otomobile başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, ortadan ikiye bölünürken, kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İncirli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobile, önce başka bir istikametten gelen otomobil çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir işyerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ataşehir’de iki kardeşi ayıran kaza
Ataşehir'de iki kardeşi ayıran kaza
Bakırköy’de otomobil kaldırımdaki ağacı ikiye böldü
Bakırköy’de otomobil kaldırımdaki ağacı ikiye böldü
Çorum’da dünyanın en dar sokağı hizmete açılıyor
Çorum'da dünyanın en dar sokağı hizmete açılıyor
Doğalgaza göre yüzde 30 tasarruflu ısıtma cihazı üretti
Doğalgaza göre yüzde 30 tasarruflu ısıtma cihazı üretti
Hayalindeki eşi bulmak için bunu da yaptı
Hayalindeki eşi bulmak için bunu da yaptı
Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü
Yuttuğu uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü
İzlerken küçük dilinizi yutacaksınız
İzlerken küçük dilinizi yutacaksınız
Arnavutköy’de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada
Arnavutköy'de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada
Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
Birkan Sokullu’nun eski eşi bakın kim çıktı?
Birkan Sokullu'nun eski eşi bakın kim çıktı?
Burcu Özberk’in sosyal medya paylaşımları gündem oldu!
Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları gündem oldu!
Beyoğlu’nda ev sahibiyle tartışan Suriyeliler iki gecekonduyu ateşe verdi
Beyoğlu'nda ev sahibiyle tartışan Suriyeliler iki gecekonduyu ateşe verdi
Daha Fazla Video Göster