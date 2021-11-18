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Adana’da terk edilen genç kız metrelerce yükseklikten alt geçide atladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Adana’da terk edilen genç kız metrelerce yükseklikten alt geçide atladı

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre sevgilisi kendisinden ayrılınca altı metreden alt geçide atladı. Olayı öğrenen erkek arkadaşı olay yerine giderek yaralanan genç kızla beraber hastaneye gitti.

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolundaki alt geçitte yaşandı.

İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), sevgilisi kendisinden ayrıldı diye intihara kalkışarak 6 metre yükseklikten alt geçide atladı.

PEK ÇOK YERİ KIRILDI

Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.

ERKEK ARKADAŞI YANINA KOŞTU

Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti.

Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

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