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Samsun'da kamyon polis denetim noktasına daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Samsun’da kamyon polis denetim noktasına daldı

Samsun’da kasasında tekstil malzemeleri bulunan kamyon emniyet uygulama noktasına daldı. Kazanın etkisiyle uygulama noktasında bariyerler ile konteynır zarar görürken kazada yaralanan kimse olmadı.

Kaza, 23.30 sularında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiindeki polis uygulama noktasında yaşandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinden yola çıkan Kadir. K. idaresindeki kamyon polis noktasına dalarak önce beton kolona sonra kum torbasına akabinde ise özel harekata ait konteynıra çarptı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada sürücüye ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Kazanın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve narkotik polisleri sevk edildi. Kamyonda inceleme başlatıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen şoför Kadir. K.'nın ifadesi alındı.
Kazanın sebebi ve zararın tespiti üzerine çalışılıyor.

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