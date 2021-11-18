18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da zehir tacirlerine operasyon! 58 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa’da zehir tacirlerine operasyon! 58 kilo bonzai ele geçirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
ABONE OL
Bursa’da zehir tacirlerine operasyon! 58 kilo bonzai ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı düzenlenen operasyonda 58 kilogram bonzai ele geçirildi. Bu miktarın 100 bin kişiyi zehirleyecek kadar fazla olduğu belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ilişkin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir kişiyi gözaltına alındı.

100 BİN KİŞİYİ ZEHİRLEYECEK MİKTAR

Narkotik ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu K.K.'nin evinde 58 kilo bonzai ele geçirildi.

Yakalanan K.K.'nin evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucunun 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi.

Zehir taciri K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehir tacirlerine dev operasyon ZEHİR TACİRLERİNE DEVA OPERASYON
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA