Bursa’da zehir tacirlerine operasyon! 58 kilo bonzai ele geçirildi
YAŞAM İHA
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı düzenlenen operasyonda 58 kilogram bonzai ele geçirildi. Bu miktarın 100 bin kişiyi zehirleyecek kadar fazla olduğu belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara ilişkin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir kişiyi gözaltına alındı.
100 BİN KİŞİYİ ZEHİRLEYECEK MİKTAR
Narkotik ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu K.K.'nin evinde 58 kilo bonzai ele geçirildi.
Yakalanan K.K.'nin evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucunun 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olduğu öğrenildi.
Zehir taciri K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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