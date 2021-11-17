Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.