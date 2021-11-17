Sağanak yağış ve buzlanma geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve sis gibi doğa olaylarının çoğu ilde yaşanacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada sağanak yağışın başlayacağı güne de yer verildi. Peki sağanak yağış ne zaman başlıyor? Yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği belirtilirken özellikle cuma günü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise doğu illerinde yoğun sis ve buzlanmanın beklendiği de belirtildi.
DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA ETKİLİ OLACAK
Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
"PUS VE SİS UYARISI"
Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
- Türkiye fay hatları haritası! Deprem fay hatları nereden geçiyor? Türkiye’deki faylar…
- Üç Kuruş dizisinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
- Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar
- İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? 17 Kasım Gelinim Mutfakta diskalifiye olayı nedir?
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…
- Gönül Dağı'nın Elif'i Zümre Meğreli sosyal medyayı salladı! Tatilden kare paylaştı yorum yağdı
- GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...