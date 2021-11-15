Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sıcaklıkların düşeceği ve yağışın hafta sonuna doğru artacağı görülüyor. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilirken, 5 günlük paylaşılan hava tahmin raporunda sağanak yağış beklendiği de görüldü.
FIRTINA GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
DON BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzurum'da 2, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 12 ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.
Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araç camları buz, bitkiler kırağı tuttu. Bazı sürücüler soğuklardan korumaya çalıştıkları araçlarını battaniye ve halı ile örttü.
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