Son dakika: Müslüme bulundu mu? Mersin’de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir?

Son dakika... Müslüme bulundu mu? Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor. Peki, Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir? İşte haberin detayları...

MÜSLÜME BULUNDU MU?

3 yaşındaki kayıp Müslüme'yi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 6. gününde henüz bir ize rastlanamadı. Çalışmalara çok sayıda ekip destek veriyor.