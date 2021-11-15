Son dakika: Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir?
Son dakika... Müslüme bulundu mu? Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yörük bir ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme Yağal kayboldu. 10 Kasım'da kaybolan Müslüme'yi arama çalışmaları devam ediyor. Peki, Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir? İşte 3 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmalarında son gelişmeler...
Son dakika... Müslüme bulundu mu? Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor. Peki, Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir? İşte haberin detayları...
MÜSLÜME BULUNDU MU?
3 yaşındaki kayıp Müslüme'yi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının 6. gününde henüz bir ize rastlanamadı. Çalışmalara çok sayıda ekip destek veriyor.
6 GÜNDÜR KAYIP
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.
AKUT ekiplerince, kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede termal kamerayla arama yapılıyor.
"(ŞÜPHELENDİĞİM BİR ŞEY VAR) DİYEMEM"
Baba Mehmet Yağal, gazetecilere, arama çalışmalarının 6. gününde henüz bir ize rastlanamadığını söyledi.
Çalışmalara çok sayıda ekibin destek verdiğini belirten Yağal, "(Şüphelendiğim bir şey var) diyemem ama her yeri aradık. Buna rağmen ortaya çıkmadı. Yola çıktığında alıp giden mi oldu veya bir kaçıran mı oldu? Belirli bir şey yok. Bu çocuk orada burada yok. Nereye gidebilir? Yola çıktığında biri götürür, saklar. Birine denk gelebilir. Ben bunu düşüyorum." diye konuştu.
Yağal, bir gazetecinin "Husumetli olduğunuz birisi var mı?" sorusuna, "Konya'da birisi var ama bir çocuk için adam bir şey yapmaz." diye cevap verdi.
Anneanne Müslüme Yağal da arama çalışmalarından bir haber gelmesini umutla beklediklerini dile getirdi. Yağal, "Her tarafı arattık tarattık ama bulamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah bulunur." ifadelerini kullandı.
Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
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