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Gaziantep’te tramvayın çarptığı 76 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Gaziantep’te tramvayın çarptığı 76 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 76 yaşındaki Şahin Kaplan tramvay yolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Kaplan, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı.

SAVRULDU

İddiaya göre, tramvay yolunun üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Şahin Kaplan'a tramvay çarptı. Çarpmanın etsiyle savrularak yere düşen ve kafasını yere çarpan talihsiz adam ağır yaralandı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şahin Kaplan'ı ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı.

12 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞI ÖLÜMLE SONLANDI

Hastanenin yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavi gören 76 yaşındaki Şahin Kaplan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.

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