Gaziantep’te tramvayın çarptığı 76 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

12 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞI ÖLÜMLE SONLANDI

Hastanenin yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavi gören 76 yaşındaki Şahin Kaplan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.