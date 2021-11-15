Son dakika: Elmalı davasında flaş karar: 3 isme beraat

Çocukların babaannesi G.S'nin "İnşallah bir daha konuşamazsın." sözleri üzerine M.A, "Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların." dedi.

Sanık R.A. ve S.C.G. savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatı İbrahim Şimşek'in savunma yaptığı sırada mağdur çocukların avukatı Yusuf Tuğbay'ın karşı çıkması üzerine tartışma yaşandı. Sanık avukatının mağdur avukatına "Başından beri sürekli savunmamızı bölüyorsunuz, kes sesini lan!" demesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları bir daha tartışmamaları ve savunmaya müdahale edilmemesi konusunda uyardı.

Baba G.G, çocukların hem bedenen hem de ruhen travma altında olduklarını, çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar da tehlike altındadır." dedi.

Babaanne G.S. de 6 yaşındaki çocuğun bütün detayları ile istismarı anlattığını, çocukların anneyle görüşmek istemediklerini söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.