Son dakika: Elmalı davasında flaş karar: 3 isme beraat
Son dakika haberi... Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismara uğradığı iddiasıyla ilgili yargılanan çocukların annesi, üvey babası ile dayısı beraat etti.
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çocukların tutuksuz yargılanan annesi M.A, üvey babası R.A. ve dayısı S.C.G. hazır bulundu. Çocukların babası G.G. ve babaannesi G.S, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatı ve dernek temsilcileri de salonda yer aldı.
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan M.A, önceki ifadelerini tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve konuşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.
Çocukların babaannesi G.S'nin "İnşallah bir daha konuşamazsın." sözleri üzerine M.A, "Bunların hepsini sen yaptın. Sen çocuklarımı hasta ettin. Bunlar hepsi senin iftira ve yalanların." dedi.
Sanık R.A. ve S.C.G. savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.
Sanık avukatı İbrahim Şimşek'in savunma yaptığı sırada mağdur çocukların avukatı Yusuf Tuğbay'ın karşı çıkması üzerine tartışma yaşandı. Sanık avukatının mağdur avukatına "Başından beri sürekli savunmamızı bölüyorsunuz, kes sesini lan!" demesi üzerine mahkeme başkanı, tarafları bir daha tartışmamaları ve savunmaya müdahale edilmemesi konusunda uyardı.
Baba G.G, çocukların hem bedenen hem de ruhen travma altında olduklarını, çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sanıklar dışarıda olduğu her gün başka çocuklar da tehlike altındadır." dedi.
Babaanne G.S. de 6 yaşındaki çocuğun bütün detayları ile istismarı anlattığını, çocukların anneyle görüşmek istemediklerini söyledi ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
Müşteki ve baro avukatları, çocukların istismara uğradığını öne sürerek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.
Verdiği aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "çocuğa yönelik cinsel istismar" ve "eziyet" suçlarından yargılanan anne M.A, üvey baba R.A. ve S.C.G'nin beraatine hükmetti.
Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.
Balıkesir´de geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
ÜVEY BABAYA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
ANNEANNESİ VE DAYISI DA DÖVDÜ İDDİASI
Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.
İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR
Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Soruşturma kapsamında yakalanıp, gözaltına alınan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanıklar Merve A. ve Rahmi A., 3'üncü duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.
ANNE- BABA İÇİN 70'ER YIL HAPİS İSTEDİ
Dava savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Karakaya'nın imzasını taşıyan mütalaada; anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 2 çocuğa karşı 'cinsel istismar' ve 'sistematik şekilde eziyet' suçunu işledikleri iddia edildi. Savcı, anne ve üvey babanın 70 yıldan, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarına karar verilmesini istedi.
BİRÇOK İLDEN AVUKAT DURUŞMADA
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen 7'nci duruşmaya; tutuksuz sanıklar Merve A., Rahmi A., suça sürüklenen çocuk S.C.G. ile babaanne G.S. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Türkiye´nin birçok ilinden avukat da hazır bulundu.
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