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Son dakika: Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Son dakika: Zeytinburnu’nda tramvayla panelvan araç çarpıştı!

Son dakika haberine göre, İstanbul Zeytinburnu’nda Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren minibüs ile tramvay çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ilk tespitlere göre hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, seferlerde aksaklık yaşandı.

Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay ile minibüs çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvanın olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılıyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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