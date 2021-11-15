Afyonkarahisar’daki aile katliamında ölü sayısı arttı
Afyonkarahisar’da boşanan çiftin aileleri arasında kavga çıktı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralanan Yusuf Mercan tedavi olduğu hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre olay, 6 Kasım akşamı Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde yaşandı.
KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı.
ESKİ DÜNÜRLERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.
YAŞAM MÜCADELESİNE YENİK DÜŞTÜ
Eski kayınpederi tarafından annesi ve akrabalarıyla birlikte vurularak ağır yaralanan Yusuf Mercan, 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Mercan bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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