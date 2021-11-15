Afyonkarahisar’daki aile katliamında ölü sayısı arttı

ESKİ DÜNÜRLERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.