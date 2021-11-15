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Antalya'da tepki çeken görüntü! Hayalet kılığında ölümle dans

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Antalya’da tepki çeken görüntü! Hayalet kılığında ölümle dans

Son dakika haberi... Antalya'da paten süren bir grup genç kafalarına geçirdikleri çarşaf ile hayalet kılığına girdi, seyir halindeki araçların arasında ölümle dans etti.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler mahallesi Konyaaltı caddesi üzerindeki ana yolda saat 18.00 sularında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da tepki çeken görüntü! Hayalet kılığında ölümle dans

Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi.

Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Antalya’da tepki çeken görüntü! Hayalet kılığında ölümle dans

Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamladı.

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