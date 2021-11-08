Dehşet anları kamerada! Aracın kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü
Afyonkarahisar’da üçü kadın dört kişinin sokak ortasında silahla ile vurularak öldürüldüğü dehşet anları anbean güvenlik kameralarına kaydedildi. Görenleri şaşkına çeviren görüntülerde, katil zanlısının etraftakilerin engel olmak istemesine rağmen aldırış etmeden aracın kapılarını açarak içeri kurşun yağdırdığı anlar yansıdı.
ESKİ KAYINPEDERİYLE BİRBİRİNE GİRDİ
Hafta sonu Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçrip, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
ARABANIN İÇİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
KİMSEYİ DİNLEMEDİ
Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde ölüm yağan otomobilin başına gelen katil zanlısı aracın şoför kapısını açıp, önce aracı kullanan eski damadı Yusuf Mercan'a ateş açtı. Mercan aracı hareket ettirip kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç hareket etmeyince katil zanlısı Kınçak bu defa aracın arka kapısının camına ateş açtı. Ardından aracın diğer kapılarını açıp içeri ateş açtı. Daha sonra çevreden gelenler Kınçak'ı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İlk başta kimseyi dinlemeyen Kınçak, birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
4 KİŞİ 40 BİN TL İÇİN CANINDAN OLDU
Öte yandan, Kınçak'ın eski dünürlerini 40 bin TL'lik senedi icraya verdikleri için öldürdüğü öne sürüldü.
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