Sosyal medyada "biyolojik saldırı" yaygarası kopardılar! İşte gerçek

EKSİ 50 DERECEDE UÇUYORLAR

Uçakların yol aldığı ortalama 25 bin ila 30 bin feet yükseklikte hava sıcaklıkları, mevsimlere göre değişiklik arz etmekle birlikte, eksi 50 santigrat derece dolaylarında gerçekleşirken, uçak yüzeyi ve bilhassa uçak motorlarından çıkan egzoz gazı çevreye göre yüksek sıcaklığa sahip bulunuyor. Fizik kurallarına göre sıcak bir yüzeyin, soğuk bir ortamdan geçişi sırasında yoğunlaşma meydana gelirken, uçaklardan çıkan sıcak egzoz gazı da, çevresindeki düşük buhar basınçlı ve daha soğuk havayla karıştığında arkasında yoğunlaşma meydana geliyor ve gökyüzünde düzgün bir doğru şeklinde izler oluşuyor.

Kimi uçakların arkasında bu izlerin yoğun olması, kimininkinde ise nispeten daha az olması ise uçağın jet motoru gücü ve geçtiği hattaki havanın sıcaklık ve nem seviyesi ile ilgili oluyor. İz bulutlarının dağılım süresi de yine hava koşullarına ve yüksekliğe bağlı olarak değişiklik gösteriyor.