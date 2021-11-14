Göztepe Köprüsü’nde boşandığı eşi tarafından vurulan kadın: Ölmek istemiyorum

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Fikrinaz Gürdeğin, "Ölmek istemiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için. Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını istemiyorum" dedi.

Öte yandan, şüpheli Muharrem Gürdeğin'in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.

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