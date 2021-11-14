Malatya’da sarhoş hasta doktoru dövdü

Olay, geçen akşam sularında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı. İddiaya göre, alkol kullandıktan sonra baygınlık geçiren Hasan A., arkadaşları tarafından hastanenin acil servisine götürüldü. Bir müddet sonra kendine gelen Hasan A., kendisine müdahale etmek isteyen acil servis doktoru Abdullah Ercan ile acil servis koordinatörü Yunus Karayılan'a saldırdı. Saldırı sebebiyle kolunda çatlak oluşan doktor Abdullah Ercan ile darp edilen koordinatör Yunus Karayılan tedavi altına alındı. Emniyet, saldırgan Hasan A.'yı gözaltına aldı.

"CEZASIZ KALMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞI"



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darp edildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.