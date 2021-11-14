Eskişehir’de kan donduran olay! Geri dönüşüm tesisinde atıkların içinden bebek cesedi bulundu
Eskişehir’de geri dönüşüm tesisinde atıklar içerisinde yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin personelleri, 13 Kasım günü gece mesaisi sırasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken yeni doğmuş bir bebek cesediyle karşı karşıya kaldı.
KIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Tesis çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.
Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yeni doğmuş olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi.
SAVCI TALİMAT VERDİ
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bebeğin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?
- Tarih verildi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge açıklaması!
- İşçilerin zam hesabı başladı! Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Asgari ücret zammında havalara uçuran yüzde!
- “Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?
- Kira ödemek yerine ev sahibi olun! TOKİ’den 436 TL taksitle 14 ilde yeni proje! 2+1 3+1 konutlarda satışlar kurayla!
- Karsu kimdir, kaç yaşında? Müzisyen Karsu Dönmez nereli, mesleği nedir?
- Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?
- 2022’de EYT çıkacak mı? EYT son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl, prim, yaş şartları neler olacak?
- Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?
- Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?
- Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?
- Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde, nerede yattı?