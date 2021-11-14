Eskişehir’de kan donduran olay! Geri dönüşüm tesisinde atıkların içinden bebek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin personelleri, 13 Kasım günü gece mesaisi sırasında bant üzerinden gelen çöp ve atıkları ayıklarken yeni doğmuş bir bebek cesediyle karşı karşıya kaldı.