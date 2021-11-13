Çanakkale’de vahşet! Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer evinde bıçaklanarak öldürüldü

KİRA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Akman Apartmanı'nda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Ayran ve Yoğurt Fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer evlerinin en alt katında bulunan kiracıları Pizzacı olan Turgut Y. İle uzun süredir kira meselesi yüzünden tartışmalıydı. İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. , Sümer ailesinin kapısını çaldı.