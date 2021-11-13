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Çanakkale'de vahşet! Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer evinde bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Çanakkale’de vahşet! Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer evinde bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale’de kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer, oturdukları apartmanın zemin katında bulunan pizzacıda çalışan Turgut Y. tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Çanakkale bu sabaha vahşi bir cinayetle uyandı. Kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ve eşi evinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu. Katil polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KİRA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Akman Apartmanı'nda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Ayran ve Yoğurt Fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer evlerinin en alt katında bulunan kiracıları Pizzacı olan Turgut Y. İle uzun süredir kira meselesi yüzünden tartışmalıydı. İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. , Sümer ailesinin kapısını çaldı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Uzaktan da akraba olan Turgut Y. içeriye girip iş yeriyle ilgili konuşmaya başladı. Aralarındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Turgut Y. Alkolünde etkisiyle cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Sümer çiftine saplamaya başladı. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer aldıkları sayısız bıçak darbesiyle olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE

Seslere uyanan Sümer çiftinin çocukları korkunç manzara ile karşılaşırken Turgut. Y olaydan sonra kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde polise teslim olan Turgut Y. Suçunu itiraf ederken olay yerine giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı.

Nilgün Akman Sümer'in 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu öğrenildi.

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