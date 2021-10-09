"Lütfen çocuğum üşüyor" diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Muharrem Y.'ye 1339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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