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Haberler Galeri "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

"Lütfen çocuğum üşüyor" diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

Ataşehir'de "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almayan taksi sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü Muharrem Y.'ye 1339 lira para cezası kesilirken, taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:51
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Lütfen çocuğum üşüyor diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

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Lütfen çocuğum üşüyor diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.

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Lütfen çocuğum üşüyor diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza

Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 maddesinden 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

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Lütfen çocuğum üşüyor diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza
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Lütfen çocuğum üşüyor diyen anne ve kızını araca almayan taksi şoförüne ceza