Kilosu kırmızı eti geçti! Günlük tüketimde şok düşüş

Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı hem yöre halkı hem de yerli ve yabancı turistlerce sabah kahvaltıları da dahil günün her saati tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda yaşanan fiyat artışıyla birlikte talebin azalmasıyla kentte günlük 6 ton olan tüketim miktarı 2 tona geriledi.