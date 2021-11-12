Son dakika: İstanbul’da sokak ortasında eşini katletmişti! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla saldırdı. Hastaneye kaldırılan Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.

Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi.