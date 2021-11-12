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Son dakika: İstanbul'da sokak ortasında eşini katletmişti! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Son dakika: İstanbul’da sokak ortasında eşini katletmişti! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme

SON DAKİKA HABERİ: Olay geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Satı Mehmet Demirci boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı.

Kan donduran olayda yeni gelişme KAN DONDURAN OLAYDA YENİ GELİŞME

O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla saldırdı. Hastaneye kaldırılan Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı.

Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI
Satı Mehmet Demirci emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Satı Mehmet Demirci ifadesinde birşey hatırlamadığını ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı mahkemece "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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