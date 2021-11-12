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SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında meydana geldi.

Saray'dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Onur Ç. (19) idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağında Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden İbrahim D. idaresindeki 34 GL 6207 plakalı kamyonla çarpıştı.

SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

Feci kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yağmur Toprak (17) ve Esile A. (16) yaralandı.

SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA | Kamyonla otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü 3 yaralandı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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