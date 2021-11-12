Metro İstanbul duyurdu! Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı ne zaman düzelecek? Tramvay bakım çalışması ne zaman bitecek?
Metro İstanbul tarafından yapılan son dakika açıklamasında 14-22 Kasım'da yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle bazı seferlerde aksamalar yaşanacağı belirtildi. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda 14 Kasım Pazar gününden 22 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek olan hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz Mescid-i Selam-Şehitlik istasyonları arasında normal tarife ile Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacaktır" bilgisi verildi.
Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında tramvay seferlerine ek olarak ayrıca ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği belirtilen açıklamada, "Çalışma süresince vermiş olduğumuz rahatsızlık nedeniyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.
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