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Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga...

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası meydan muharebesini aratmadı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

Iğdır'da görenleri şoke eden kavga dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Aralarında önceden husumet bulunan iki grup Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi.

Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga...

İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü.

Ellerine geçirdikleri taş, sopa, demirleri birbirine atan grup hızlarını alamayınca orada bulunan nalburcudan keser, kazma sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdılar.

Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga...

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya olay erine gelen polis müdahale etti.

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