Mide bulandıran olay! Meyve suyu kutusuna gizlemişler

Araçtaki M.H., E.S., A.R. ve M.H. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamadan sonra uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden E.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer şüpheliler M.H., A.R. ve M.H. ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.