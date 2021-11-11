Mide bulandıran olay! Meyve suyu kutusuna gizlemişler
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meyve suyu kutusuna gizleyerek getirdikleri yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ve 96 adet uyuşturucu hapı piyasaya süremeden yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Son dakika yaşam haberi: Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun karayolundaki uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Gaziantep'ten geldiği belirlenen araçta arama yapan narkotik ekiplerinin dikkatini 2 adet meyve suyu kutusu çekti. Narkotik ekipleri, meyve suyu kutularını keserek açtığında ise son dönemin en yüksek miktarlı uyuşturucu maddesini ele geçirdi.
Kutulardan 5 parça halinde toplam 962,26 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile 96 adet captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki M.H., E.S., A.R. ve M.H. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamadan sonra uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden E.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer şüpheliler M.H., A.R. ve M.H. ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla süreceği belirtildi.
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