16 günde 17 kez yandı! Çaresiz aileden esrarengiz ev için Diyanet'e yardım çağrısı

Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu. Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.



"ÇIKAN YANGINLARA İTFAİYE HORTUMU İLE MÜDAHALE EDİYORUZ"

İlk yangının 27 Kasım'da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, "Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık.