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Son dakika: Ordu'da aile dramı! 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla eşini ezdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika: Ordu’da aile dramı! 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla eşini ezdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi ayrılmak üzere olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezdi. Genç kadın hayatını kaybederken öfkeli koca gözaltına alındı. Son dakika haberinin ayrıntıları haberimizde...

Ordu'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezdi.

Olay, Korgan ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim P. uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P. ile yeniden birlikte olmak istedi. İddiaya göre, durumu kabul etmeyen eşi ile İbrahim P. arasında tartışma çıktı. İbrahim P. bunun üzerine eşini çocuklarının ve vatandaşların gözü önünde aracıyla ezdi.

Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşini ezerek ölmesine sebep olan İbrahim P. ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

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