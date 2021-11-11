Son dakika: Ordu’da aile dramı! 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla eşini ezdi

Olay, Korgan ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim P. uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P. ile yeniden birlikte olmak istedi. İddiaya göre, durumu kabul etmeyen eşi ile İbrahim P. arasında tartışma çıktı. İbrahim P. bunun üzerine eşini çocuklarının ve vatandaşların gözü önünde aracıyla ezdi.