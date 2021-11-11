Jandarma ekipleri helikopterle tek tek tespit etti! 730 araç...

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

