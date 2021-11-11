Jandarma ekipleri helikopterle tek tek tespit etti! 730 araç...
Son dakika haberi: Manisa'da helikopter destekli trafik denetiminde 730 araç kontrol edilirken 46 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi.
SON DAKİKA HABERİ: 11 aracın trafikten men edildiği uygulamada aranan 2 şahıs da yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.
Yapılan denetime Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 1 Motosikletli Trafik Timi, 2 Motosikletli Asayiş Timi, 5 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 57 personel katıldı.
Denetim sonucunda 730 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 46 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.
11 araç trafikten men edilirken, ödeme şartı ihlali suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalandı.
Ekiplerin aralıklarla bu tür operasyonlara devam edeceği belirtildi.
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