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Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Son dakika haberine göre: Konya'da 14 yaşındaki kız çalıştığı kafede bir kadın tarafından bacağından vuruldu. Genç kızın babası tarafından kurşunlatıldığı ortaya çıktı. Baba ve saldırganı getiren zanlı tutuklandı, kadın tetikçi adli kontrolle serbest kaldı.

Konya'da, annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede, önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), annesinden boşanan babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Yapılan araştırmalarda Ali Erensoy'un olay öncesinde kafenin fotoğraflarını çekip, işyerinin açılış kapanış saatini takip ettiği belirlendi.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

SERBEST BIRAKILMASI ŞAŞIRTTI
Ali Erensoy'un, kızının açık giyinmesinden rahatsız olduğu ve eşine de gözdağı vermek için kızını vurdurduğu öne sürüldü.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Ali Erensoy'un aynı nedenle daha önce de kızını alıkoyup darp ettiği de ortaya çıktı. İfadesinde her şeyi itiraf eden Ayşenur B.'nin, olaydan önce camiye giderek çarşaf giydiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

16 suç kaydı bulunan ve özel belgede sahtecilik suçundan arandığı belirlenen Hüseyin Çekiç ile 36 farklı suç kaydı bulunan Ali Erensoy ve 15 farklı suç kaydı bulunan Ayşenur B., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Ali Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Silahı kullanan Ayşenur B.'nin serbest kalması şaşkınlık yarattı.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

Ayşenur B., olay sonrası kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de ateş açmıştı. Bu sırada bacağına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mustafa Özgenoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babadan kızına kanlı tuzak! Kızını kurşunlattı

CAMİDE ÇARŞAF GİYDİ
Ayşenur B.'nin olay öncesi camiye girip çarşaf giydiği tespit edildi.

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