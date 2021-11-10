104 yaşındaki Atiye Dural gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...
YAŞAM Sabah
Son dakika haberine göre: Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı. 104 yaşındaki Atiye teyze, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat haberini aldığı anı gözyaşlarıyla anlattı. Atiye Teyze, "Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık, hep beraber ağladık." dedi.
Mübadele sırasında 3 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Atiye Dural kızıyla birlikte İzmir Buca'da yaşıyor. 104 yaşındaki Atiye teyze, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat haberini aldığı anı gözyaşlarıyla anlattı:
"HEP BERABER AĞLADIK"
"İzmir'de bir tütün fabrikasında çalışıyorduk. Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık, hep beraber ağladık. Atatürk bir taneydi, emsali yoktur. Eğer olmasaydı, düşman kellemizi alırdı. O'nun kıymetini bilmeliyiz."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- KYK başvuru son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? Burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada
- 10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...
- Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
- Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
- 2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
- Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!