10 Kasım 2021, Çarşamba
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104 yaşındaki Atiye Dural gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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104 yaşındaki Atiye Dural gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk’ün vefat haberini aldıkları an...

Son dakika haberine göre: Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı. 104 yaşındaki Atiye teyze, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat haberini aldığı anı gözyaşlarıyla anlattı. Atiye Teyze, "Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık, hep beraber ağladık." dedi.

Mübadele sırasında 3 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Atiye Dural kızıyla birlikte İzmir Buca'da yaşıyor. 104 yaşındaki Atiye teyze, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat haberini aldığı anı gözyaşlarıyla anlattı:

"HEP BERABER AĞLADIK"

"İzmir'de bir tütün fabrikasında çalışıyorduk. Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık, hep beraber ağladık. Atatürk bir taneydi, emsali yoktur. Eğer olmasaydı, düşman kellemizi alırdı. O'nun kıymetini bilmeliyiz."

"ÇARŞIDA GÖRDÜM"

Atiye teyze Atatürk'ü gördüğü anları da anlattı: Bir gün ablamla İzmir'de çarşıya gitmiştik, Atatürk'ü gördüm. Başında şapkası, üzerinde de armaları vardı. Hatta 'Burada muhacir var mı?' diye sormuştu. Ablam da 'var' cevabını verdi.

Türk ve dünya tarihine adı altın harflerle yazıldı!

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