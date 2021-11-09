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Av tüfeği ile oynarken sehven eniştesini vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Av tüfeği ile oynarken sehven eniştesini vurdu

Van'ın Muradiye ilçesinde av tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, sehven eniştesini vurdu.

Edinen bilgilere göre olay, Muradiye'nin Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Y.A., av tüfeği ile oynarken evlerine misafir olarak gelen eniştesini yanlışlıkla vurdu.

Yaralanan A.S. (35) kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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