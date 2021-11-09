Hacze gelen avukatı öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

"SAVUNMA VERMEYECEĞİM"



Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.