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Hacze gelen avukatı öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Hacze gelen avukatı öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan’ı silahla vurarak katleden Yavuz Yazıcı’nın hakim karşısındaki ifadeleri hayrete düşürdü. Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını, kendisine yeni bir avukat vekil edilene kadar savunma vermeyeceğini dile getirdi.

Kocaeli Gebze'de 16 Mart günü Yavuz Yazıcı evine hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı çıkan tartışmada silahla vurdu. Olay sonucu ağır yaralanan Ersin Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Yavuz Yazıcı da tutuklandı.

"SAVUNMA VERMEYECEĞİM"

Avukat Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili dava, bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, öldürülen Avukat Ersin Arslan'ın ailesi ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Duruşmada olayı anlatması için söz verilen Yavuz Yazıcı, savunma yapacak psikolojide olmadığını belirterek, "Avukatımı azlettiğim için yeni avukat tayin edilene kadar savunma vermeyeceğim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kocaeli Baro Başkanlığı, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma taleplerini onaylayan mahkeme heyeti, olaya tanık olan icra memuru S.B.'nin Tokat'a tayin olması sebebiyle SEGBİS sistemi üzerinden ifade vermesi, diğer tanıkların dinlenilmesi ve sanığa yeni bir avukat tayin edilmesi amacıyla Yavuz Yazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım tarihine erteledi.

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