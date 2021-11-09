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Küçükçekmece’de epilepsi hastası direksiyon başında kriz geçirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Küçükçekmece’de epilepsi hastası direksiyon başında kriz geçirdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren şahsın kullandığı araç, önce direğe, ardından park etmiş araca, sonrasında da bir iş yerinin kepengine çarptı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah 05:00 sularında Küçükçekmece'de yaşandı.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İddiaya göre, epilepsi hastası olan bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına binerek hareket etti. Bu sırada nöbet geçiren şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE DİREĞE SONRA PARK HALİNDEKİ ARACA ARDINDAN DA KEPENKLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

İlk önce yol kenarında bulunan bir direğe çarpan araç, daha sonra park halinde bulunan bir araca ve son olarak da bir iş yerinin kepenklerine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi de aracın geldiğini son anda fark ederek kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrasında belediye işçisi ve çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücüyü olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntüler de araç kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı doğru kapısı açık bir şekilde gelirken ilk olarak bir direğe ardından park halindeki bir araca ve son olarak da iş yerinin kepenklerine çarparak duruyor. Bu sırada kaldırımda temizlik yapan belediye işçisi de son anda kaçarak kurtuluyor.

GÜNDÜZ OLSAYDI İNSANLARIN CANI YANARDI
Aracın çarptığı iş yerinin sahibi olan Şehmuz Bilgiç yaşananları anlatarak, "Kaza epilepsi rahatsızlığı bulunan bir arkadaş fırından ekmeğini alıyor daha sonra aracına biniyor ve ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kapıyı direğe vuruyor temizlik işçisi de sabah saatlerinde burada temizlik yapıyordu. O da sesi duyunca son anda kaçıyor ve kazadan kurtuluyor. Ondan sonra iki araca vuruyor ve sonra da kepenge vurarak duruyor. Gündüz olay olmuş olsaydı insanların canı yanardı çünkü biz bura da çalışıyoruz" diye konuştu.

Önce direğe, sonra park etmiş bir araca, ardından da bir iş yerinin kepengine çarptı ÖNCE DİREĞE, SONRA PARK ETMİŞ BİR ARACA, ARDINDAN DA BİR İŞ YERİNİN KEPENGİNE ÇARPTI

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