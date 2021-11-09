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Konya'da akrabaların silahlı kavgası: Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Konya’da akrabaların silahlı kavgası: Yaralılar var

Konya’nın Selçuklu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

Olay, akşam sularında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Akide Sokak üzerinde yaşandı

YABANCI PLAKALI ARAÇLA KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Tahsin S. ile Birol S. aralarında ailevi meseleden husumet olduğu öne sürülen Akın E. ile sokak üzerinde karşılaştı. Kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın E. yanında bulunan tabancayla Tahsin S. ile Birol S'yi yaralayarak olay yerinden yabancı plakalı bir araçla kaçtı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Tahsin S. ile Birol S. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli Akın E. ve yabancı plakalı araçta bulunan Mazlum G. ve Tahsin K. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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