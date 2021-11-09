Konya’da akrabaların silahlı kavgası: Yaralılar var

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli Akın E. ve yabancı plakalı araçta bulunan Mazlum G. ve Tahsin K. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.