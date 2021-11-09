"Benim başıma gelmez" demeyin! E-ticaret uygulamasına üye oldu binlerce lirasını kaptırdı

"BENİM GİBİ 1 MİLYON 300 BİN TANE ÜYESİ VAR AMA HİÇ KİMSEDEN SES ÇIKMAMIŞ"

Ergün S. "Takashimaya diye bir uygulama iş yerinden arkadaşlarım oynayıp para kazandığını söyledi. Bana da tavsiye ettiler. Ben de bu uygulamaya girdim. Uygulama birbirini davet ederek üye yapıyordu. Arkadaşım bizi davet ederek uygulamaya üye yaptı. İlk başta küçük küçük alışverişler yapıyorduk, burada bir sıkıntı olmuyordu. Kara geçtikten sonra bize komisyonları yüzde 10'dan yüzde 30'lara çıkaracaklarını söylediler. 3-4 gün içinde 'Bugünlerde kampanya var yatırdığınız paranın karını yüzde 30 olarak alacaksınız' dediler. Biz de güvendiğimiz için paramızı yatırdık. Sonrasında parayı geri çekmek istedik ama 19 Ekim'den bu yana paramızı alamadık. Daha sonra da 10 gün içinde uygulama kapandı. Bende adliyeye gelerek şikayetçi oldum. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Elimizde sadece uygulama vardı ama şu an uygulamada yok ortada. Benim gibi 1 milyon 300 bin tane üyesi var ama hiç kimseden ses çıkmamış" dedi.