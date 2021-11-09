Kırıkkale’de feci kaza! Mercedes hurdaya döndü
Kırıkkale'de seyir halindeki kamyon ile hafif ticari araca çarpan Mercedes marka lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.
Kırıkkale'deki feci kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ş. idaresindeki 06 EF 603 plakalı Mercedes marka otomobil, seyir halinde ilerleyen Mustafa Y'nin kullandığı 06 BAE 639 plakalı Man marka kamyon ile Suat K. idaresindeki 06 JTT 69 plakalı Renault marka hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan lüks otomobil, hurda yığınına döndü, sürücüsü ise ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ş. (30), ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalı araçlar ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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