Son dakika: Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı

Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.