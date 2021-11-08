Son dakika: Antalya ve Isparta için fırtına uyarısı
Son dakika haberleri... Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
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