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Ankara ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Ankara ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı

Son dakika haberine göre: Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.

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