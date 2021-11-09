İzmir’de korkutan görüntü! Suyun yüzeyi yeşile boyandı

"HAYRA ALAMET GÖRÜNMÜYOR"

Ayşen Gülen ise "Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum. Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.