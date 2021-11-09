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22 yaşındaki felçli genç sporla sağlığına kavuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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22 yaşındaki felçli genç sporla sağlığına kavuştu

Gaziantep’te yaşamını sürdüren 22 yaşındaki genç, 17 yaşındayken atlattığı trafik kazasından sonra 3 ay yoğun bakımda tedavi oldu. Kazada kafatası kırılan, ayağı ve kolu felç olan genç, spor yaparak eski sağlıklı günlerine döndü.

Henüz 17 yaşındayken motosiklet kullandığı esnada ışık ihlali yapan bir araca vurmamak için manevra yapan Furkan Boz, direğe çarparak kaza yaptı.

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kaza sonrası ağır yaralanan Furkan Boz, 3 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu.

SOL TARAFI FELÇLİ

Kaza nedeniyle kafatası kırılan, boğazı delinen Boz'un sol kolu ve sol ayağı felç kaldı. Kısa süre fizik tedavi gören ve iyileşemeyen Boz, çareyi spor yapmakta buldu.

SPORLA FELCİ YENDİ

Spor yaparak felci yenen genç, daha önce hiç kullanamadığı ayağını ve kolunu artık rahatlıkla kullanabiliyor. Boz'un şimdiki hedefi ise kolunu ve ayağını daha iyi bir şekilde kullanarak bir işte çalışmak.

"ÖZGÜVENİM YERİNE GELDİ"
Kaza nedeniyle felç kalan ayağını ve kolunu yaptığı spor sayesinde daha iyi bir konuma getirdiğini söyleyen Furkan Boz, "2017 yılında ağır bir trafik kazası geçirdim. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Boğazım delindi, kafatasım kırıldı, elim ve ayağım felç oldu. Elim ve ayağım halen felç ama buraya geldikten sonra daha iyi oldum. Yüzde yüzlük bir yol kat ettim. Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Şuanda nefesim ve konuşmam daha iyi durumda. Daha iyiye doğru ilerliyorum. Kaza sonrası kafatasım kırıldı ve platin takıldı. Kaza sonrası fizik tedavi gördüm ancak maddi durumum el vermediği için Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ne geldim. Burada kas yaptım, özgüvenim yerine geldi hatta uyku uyuyamıyordum buranın sayesinde rahatladım. Çok şükür şuanda her şey iyi gidiyor. Elim çok kötü durumdaydı, hareket ettiremiyordum ancak şimdi daha iyi durumda elimi rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ayağım aksıyordu şuanda ayağımda iyi durumda halen aksama var ancak eskisinden daha iyi" dedi.

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Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ndeki spor hocalarının tedavisinde büyük katkısı olduğunu söyleyen Boz, hocalarına teşekkür ederek, "Burada ağırlık çalışıyorum, kolumu ve ayağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. " dedi.

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