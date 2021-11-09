Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı! Polis her yerde kaçan kocayı arıyor
Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kan donduran olay Adana'da yaşandı. 28 yaşındaki Gamze G., kocasının şarj kablosuyla bağladığını ve bacaklarına kalem batırdığını belirterek, "Bugün de dövdü daha sonra uyudu, o arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım." dedi.
Olay, merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı. Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip af dilemesi üzerine onu affederek eve döndü.
Ancak bu kez de eşi karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu.
Gamze G. 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum ama kendisi bana karşı hiç iyi olmadı. Bana iftira attı ve dünden bu yana şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı.
5 ay önce de ayrılacaktık, mahkemeye vermiştim ama çocuklarım için bir şans daha verdim. Dün beni darp ederken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı. Bu şiddet olayı dünden bu yana devam etti.
'Beni aldattın, başkasıyla olmuşsundur' diyerek dövmeye devam etti. Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp, 'sen olmuşsundur, beni aldattın' demeye devam etti ama ben kaç defa öyle bir şeyin olmadığını söyledim" dedi.
Gamze G., kocasının sabah kalkıp tekrar dövdüğünü sonra da uyuduğunu belirterek, "Bugün de dövdü daha sonra uyudu, o arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik.
Şikâyetçiyim sonuna kadar. Bana bunları yaptı, yanına kar kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim dedi" diye konuştu. Polis her yerde kaçan kocayı arıyor.
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