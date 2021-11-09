Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı! Polis her yerde kaçan kocayı arıyor

Gamze G. 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum ama kendisi bana karşı hiç iyi olmadı. Bana iftira attı ve dünden bu yana şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı.