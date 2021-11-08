İETT otobüsünü çalan Ali Volkan Çamur için karar çıktı

NASIL ÇALDIĞINI TEK TEK ANLATTI

Savunmasının devamında sanık Ali Volkan Çamur, "Babamın da farklı bir şirkette ve başka hatta çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyordum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim. Daha sonra anahtarı alıp çalıştırdım ve karşıya geçtim. Niyetim, işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti, ancak olmadı. Otobüsü karşıda bıraktım ve kapılarını kilitleyip indim. Otobüse herhangi bir zarar vermedim. Otobüsü geri bırakamamamın sebebi servis saatini geçirmemdi. Servis saati geçtiği için bırakamadım." diyerek zararları karşılayacağını belirtti.