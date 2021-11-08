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İETT otobüsünü çalan Ali Volkan Çamur için karar çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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İETT otobüsünü çalan Ali Volkan Çamur için karar çıktı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 8 Şubat günü yol kenarına park edilen İETT’ye bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüsü çalan şahıs, otobüsü Taksim’de bırakıp ortadan kaybolmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyetin kimliğini tespit ettiği Ali Volkan Çamur adlı zanlı ile ilgili “Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan 15 seneye kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Otobüs hırsızı İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

İstanbul Maltepe'de 8 Şubat 202'de gerçekleşen olayda, özel halk otobüsü şoförü Cuma Ali Kaya, saat 21.30 sularında aracı Maltepe'deki peronlara park etti ve anahtarı da kendisinden sonra aracı kullanacak olan şoför arkadaşının söylediği yere bıraktı.

GELDİĞİNDE OTOBÜSÜ YERİNDE BULAMADI

Sabah vardiyasına gelen şoför, otobüsü yerinde göremeyince peron sorumlusuna haber verdi. GPRS ve kamera kayıtlarını inceleyen görevliler, otobüsün çalındığını ve Taksim'de park halinde bulunduğunu gördü. Polise haber verilmesi üzerine ekipler, otobüsü, Ali Volkan Çamur'un çaldığını tespit etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan şüpheli Çamur, çıkartıldığı adliyede tutuklanırken, savcılık, şüpheli hakkında, "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

'TAKSİ BULAMADIM OTOBÜS ÇALDIM'

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi gerçekleşti. Duruşmaya sanık Ali Volkan Çamur, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Yargılanmasına başlanan sanık Ali Volkan Çamur, "Bostancı'da olduğum sırada bir telefon geldi ve o telefon üzerine karşıya geçmem gerekti. Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım" dedi.

NASIL ÇALDIĞINI TEK TEK ANLATTI

Savunmasının devamında sanık Ali Volkan Çamur, "Babamın da farklı bir şirkette ve başka hatta çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyordum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim. Daha sonra anahtarı alıp çalıştırdım ve karşıya geçtim. Niyetim, işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti, ancak olmadı. Otobüsü karşıda bıraktım ve kapılarını kilitleyip indim. Otobüse herhangi bir zarar vermedim. Otobüsü geri bırakamamamın sebebi servis saatini geçirmemdi. Servis saati geçtiği için bırakamadım." diyerek zararları karşılayacağını belirtti.

ŞOFÖR ANLATTI

Duruşma esnasında müşteki otobüs şoförü Cuma Ali Kaya, "Ben aracı vardiya bitiminde akşam saat 21.30 sıralarında durakta park ettim. Anahtarı da, benden sonra aracı kullanacak şoför arkadaş ile anlaştığımız yere koydum. Sonraki olanlardan bilgim yoktur. Sabah vardiyaya gelen arkadaş arabanın olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

"AKÜ BİTTİĞİ İÇİN ARAÇ ÇALIŞMADI ŞİKAYETÇİYİM"

Otobüsün çalındığı peronun sorumlusu Özay İlaslan ise, "Ben merkezdeki sorumluyum. Sabah vardiyasına gelen şoför arkadaş otobüsü göremeyince bana haber verdi. GPRS kayıtlarından bakıp aracı göremeyince, saat 04.30 sıralarında alındığını ve saat 05.00 sıralarında Taksim'e bırakıldığını gördük. Biz gittiğimizde aracın kapıları açıktı, ışıklar yanıyordu ve kontak anahtarı üstündeydi. Ön ve orta kapılar açıktı. Akü bittiği için araç çalışmadı. Şirket adına şikayetçiyim" dedi.

SAVCI UZLAŞTIRMA İSTEDİ

Duruşmada sonunda Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanığın eyleminin, 'Kullanma hırsızlığı' suçu kapsamında kaldığı ve bu suçun da uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderilmesini talep ederken aynı zamanda ve sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma bitiminde mahkeme, sanık Ali Volkan Çamur'un tahliyesine, dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Araca ihtiyacım var dedi İETT otobüsü çaldı! ARACA İHTİYACIM VAR DEDİ İETT OTOBÜSÜ ÇALDI!

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