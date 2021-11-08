Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 Green Card başvuru bitti mi?
Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? ABD’de oturma izni almak isteyen kişilerin başvuruda bulunduğu Green Card başvurularının son günü merak ediliyor. 6 Ekim tarihinde başlayan Green Card başvurularının sona ermesine çok kısa bir süre kaldı. Başvuru yaparken, pasaport numarası bilgisini vermeniz gerekiyor. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması çok önemli. Peki; Green Card başvuru bitti mi? 2021 Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
2021 Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Green Card 2021 başvuru bitti mi? Green Card başvuru son gün merak edilen konuların başında geliyor. Hayatını ABD'de sürdürmek isteyen kişiler, oturma izni almak için Green Card başvurusunda bulunmuştu. 6 Ekim tarihinde başlayan dönemde binlerce kişi başvuru işlemlerini tamamlamıştı.
GREEN CARD BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?
Green Card için başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı ve 9 Kasım'da sona erecek. Green Card başvuruları DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?
Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.
Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekilişi(Yeşil Kart kurası) sonuçlarını 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 20:00'dan itibaren teyit numarası(Confirmation Number) kullanarak sadece ABD Göçmenlik Dairesi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
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