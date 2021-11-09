Deniz Karakaş: Jabotter dünya markası olma yolunda

irişimci Deniz Karakaş, 10 yıl önce eşiyle birlikte kurduğu ayakkabı firması Jabotter için hayata geçirdiği tasarımların gördüğü büyük ilgi üzerine markasını büyütmek için harekete geçti. Deniz Karakaş, ilk etapta Nişantaşı-Teşvikiye Caddesi'nde bulunan mağazanın ikinci şubesini açacaklarını, ardından şube sayısını artıracaklarını ve sonra da yurtdışına açılacaklarını duyurdu.



HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE

Jabotter'in beğeni toplayan ayakkabı tasarımlarında da imzası bulunan Deniz Karakaş, aynı zamanda sosyal medyada geniş takipçi kitlesi bulunan bir influencer. Markasının dijital dünyadaki tanıtımını bizzat yapan Deniz Karakaş, tasarımlarının gördüğü ilgiden memnun: "Jabotter'i 10 yıl önce kurduğumuzda büyük hayallerimiz vardı, ancak bugün geldiğimiz noktada o hayallerin çok daha ötesine geçebileceğimizi gördük. Çok yakında ikinci şubemizi açacağız. 2022 içinde Türkiye'deki şube sayımızı daha da artıracağız."





İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Sosyal medya sayesinde Jabotter'in ününün sınırları aştığını dile getiren Deniz Karakaş, "Fabrikamızın üretim kapasitesini yeni yılda artırıp yurtdışına açılmayı planlıyoruz. Halihazırda 40 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibi de büyütecek, hem istihdam sağlayacağız hem de markamızı hayal ettiğimiz noktaya getireceğiz" diye konuştu.